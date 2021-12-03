Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота "Зенита"

Фото: сайт "Зенита"

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти в ворота "Зенита" в игре против "Ростова".

"Арбитр верно назначил 11-метровый в ворота "Зенита". Однако нужно было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а футболист "Ростова" мог бить по воротам следующим ударом - это лишение явной возможности забить гол.

Что касается второго гола, то "Зенит" хотел играть в футбол - пусть играет в него. Гол Комличенко "Зениту" засчитан верно. Это борьба, это футбол. Матюнин - мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

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