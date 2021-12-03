Семак прокомментировал ничью с "Ростовом"

Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча с "Ростовом" (2:2).

"Сегодня нам не хватило остроты, агрессивности во многих аспектах. Что касается обороны, если брать атаки на наши ворота, то мы допустили грубые ошибки при первом и втором пропущенных голах. Из опасных моментов у соперника можно выделить также навес в концовке, когда после рикошета мяч отскочил от Азмуна - это был единственный острый эпизод у наших ворот.

Мы в атаке сделали достаточно для победы, однако в концовке нам не хватило последнего паса, необходимо было создавать больше моментов, хотя мы и владели большим территориальным преимуществом. Жаль, что не смогли выиграть, хотя очень хотелось. Игра разбилась на эпизоды, а такие игры необходимо проводить более интенсивно. Когда с самого начала матча каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 минут - понятно, что наш соперник пытался сбивать игру - то нужно ускорять темп, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс, к такой игре было добавлено мало времени", - приводит слова Семака сайт "Зенита".

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