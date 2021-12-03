"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании

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"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании

Стали известны результаты жеребьевки Суперкубка Испании.

В первом полуфинале встретятся "Барселона" и "Реал". Матч пройдет 12 января 2022 года.

Вторую путевку в финал разыграют "Атлетико" и "Атлетик". Игра состоится 13 января.

Финал турнира запланирован на 16 января. Стоит отметить, что все матчи пройдут в Эр-Рияде.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
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10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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17 Мальорка Мальорка 20 18
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