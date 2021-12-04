Рангник рассказал, что мог возглавить "Челси"

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что в свое время мог стать тренером "Челси".

"Когда "Челси" в январе связывался со мной, они предлагали должность временного тренера на четыре месяца", - приводит слова Рангника Sky Sports.

Напомним, что в итоге "Челси" возглавил Томас Тухель, который привел команду к победе в Лиге Чемпионов.

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