Главные новости дня: 3 декабря

Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 декабря.

"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом".

"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги.

"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии.

"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.

Майкл Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе.

"Фиорентина" намерена избавиться от Александра Кокорина.

СМИ назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.

"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками.

"Ливерпуль" хочет купить Карима Бензема.

У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу".

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