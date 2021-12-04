Главные новости дня: 3 декабря
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 декабря.
"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом".
"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги.
"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии.
"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.
Майкл Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе.
"Фиорентина" намерена избавиться от Александра Кокорина.
СМИ назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.
"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками.
"Ливерпуль" хочет купить Карима Бензема.
У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота "Зенита"
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"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18