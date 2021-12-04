Главные новости дня: 3 декабря

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Главные новости дня: 3 декабряФото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 3 декабря.

"Зенит" потерял очки в матче с "Ростовом".

"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги.

"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии.

"Барселона" и "Реал" встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.

Майкл Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе.

"Фиорентина" намерена избавиться от Александра Кокорина.

СМИ назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком.

"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками.

"Ливерпуль" хочет купить Карима Бензема.

У "Барселоны" есть пять предложений о продаже прав на название "Камп Ноу".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги

"РБ Лейпциг" проиграл "Унион Берлин" в матче Бундеслиги

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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