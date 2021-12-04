"Севилья" одержала победу над "Вильярреалом"

Теги севильявильярреал

"Севилья" одержала победу над "Вильярреалом"Фото: твиттер "Севильи"

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" обыграла "Вильярреал".

Благодаря победе "Севилья" поднялась на второе место. "Вильярреал" остается 12-м.

"Севилья" - "Вильярреал" 1:0

Гол: Окампос, 16 - 1:0

"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 63), Ракитич (Дилэйни, 57), Фернандо, Жордан, Гомес (Мунир, 80), Окампос (Оливер Торрес, 80), Рафа Мир.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса (Эступиньян, 72), Мойсес Гомес (Жерар Морено, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Диа, 62), Пако Алькасер (Альберто Морено, 62).

Читайте также: "Гранада" добыла победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге

"Барселона" проиграла "Бетису" в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов