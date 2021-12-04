"Севилья" одержала победу над "Вильярреалом"
Фото: твиттер "Севильи"
В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Севилья" обыграла "Вильярреал".
Благодаря победе "Севилья" поднялась на второе место. "Вильярреал" остается 12-м.
"Севилья" - "Вильярреал" 1:0
Гол: Окампос, 16 - 1:0
"Севилья": Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 63), Ракитич (Дилэйни, 57), Фернандо, Жордан, Гомес (Мунир, 80), Окампос (Оливер Торрес, 80), Рафа Мир.
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса (Эступиньян, 72), Мойсес Гомес (Жерар Морено, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Диа, 62), Пако Алькасер (Альберто Морено, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14