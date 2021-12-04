Месси высказался о своей конкуренции с Роналду

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Форвард ПСЖ Лионель Месси прокомментировал свое соперничество с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Я всегда хотел превзойти себя и не смотрел на то, что делают другие. Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было чудесно, и это помогло нам расти и развивать свои карьеры. Однако мы не смотрели друг на друга.

Я просто хотел прогрессировать, чтобы стать лучшим, но у меня не было желания стать лучше кого-то", - приводит слова Месси France Football.

Напомним, что ранее Месси выиграл седьмой "Золотой мяч" в карьере. Португалец выигрывал награду 5 раз.

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