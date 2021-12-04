"Милан" обыграл "Салернитану" и возглавил Серию А
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Милан" победил "Салернитану".
Благодаря победе "Милан" вырвался на первое место. "Салернитана" остается последней.
"Милан" - "Салернитана" 2:0
Голы: Кессиэ, 5 - 1:0, Салемакерс, 18 - 2:0
"Милан": Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).
"Салернитана": Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17