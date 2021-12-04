"Милан" обыграл "Салернитану" и возглавил Серию А

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"Милан" обыграл "Салернитану" и возглавил Серию АФото: твиттер "Милана"

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Милан" победил "Салернитану".

Благодаря победе "Милан" вырвался на первое место. "Салернитана" остается последней.

"Милан" - "Салернитана" 2:0

Голы: Кессиэ, 5 - 1:0, Салемакерс, 18 - 2:0

"Милан": Меньян, Флоренци, Романьоли, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 62), Бакайоко (Беннасер, 46), Кессиэ (Тонали, 79), Салемакерс, Рафаэл Леау (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас, Пеллегри (Крунич, 15).

"Салернитана": Белец, Дзортеа (Кешрида, 61), Весели, Дьомбер, Богдан, Раньери (Ярошиньски, 79), Кулибали, Рибери (Джурич, 62), Ди Таккьо (Кастанос, 46), Скьявоне, Нванкво (Бонаццоли, 61).

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