Кассано отреагировал на сообщение Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано рассказал о полученном сообщении от нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Роналду написал мне, чтобы я больше уважал его за голы и за то, что он завоевал. Я не боюсь сказать правду, трезво оцениваю каждого. Я позвонил Буффону, чтобы узнать, как Криштиану узнал мой номер. Буффон ответил, что пресс-атташе "Ювентуса" дал номер ему, а он передал Роналду, чтобы тот мог написать мне, что он забил 750 голов, а я - только 150.

Поэтому я говорю: дорогой Криштиану, у тебя есть всё, живи спокойно и расслабься. Послушай, Месси наплевать на всех и вся, он не присылает мне сообщения. Джиджи и Кьеллини хорошо знают, что меня это разозлило. В чём твоя проблема, Криштиану?" - цитирует Кассано Mundo Deportivo.

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