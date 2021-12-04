"Интер" разгромил "Рому" Моуринью
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Рому".
"Интер" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Милана" на одно очко. "Рома" занимает пятое место.
"Рома" - "Интер" 0:3
Голы: Чалханоглу, 15 - 0:1, Джеко, 24 - 0:2, Думфрис, 39 - 0:3
"Рома": Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Манчини, Кумбула (Бове, 61), Винья, Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло, Шомуродов.
"Интер": Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17