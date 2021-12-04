"Интер" разгромил "Рому" Моуринью

Фото: твиттер "Интера"

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Рому".

"Интер" идет на втором месте и отстает от лидирующего "Милана" на одно очко. "Рома" занимает пятое место.

"Рома" - "Интер" 0:3

Голы: Чалханоглу, 15 - 0:1, Джеко, 24 - 0:2, Думфрис, 39 - 0:3

"Рома": Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Манчини, Кумбула (Бове, 61), Винья, Мхитарян, Верету, Кристанте, Дзаньоло, Шомуродов.

"Интер": Ханданович, Думфрис, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 76), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Сенси, 83), Барелла (Видаль, 59), Корреа (Санчес, 59), Джеко (Весино, 76).

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