Фото: инстаграм "Локомотива"

Наставник "Локомотива" Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от "Урала" (0:1).

"Мы очень разочарованы сегодняшним результатом. Проиграли матч в первом тайме. В первом тайме нам не хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили гол с пенальти. Безусловно, это оказало давление на ребят.

Сразу после перерыва получили удаление. Ребята старались, если не ошибаюсь, раза три попали в перекладину. Что касается акции болельщиков, то мы знали перед началом матча, что будет подобная акция протеста. Нас предупредили, поэтому для нас это не было неожиданностью. Однако мы, безусловно, уважаем мнение и интересы наших фанатов", - приводит слова Гисдоля "Чемпионат".

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