Два клуба АПЛ нацелились на вингера "Ювентуса"

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Два клуба АПЛ нацелились на вингера "Ювентуса" Фото: инстаграм Деяна Кулушевски

Вингер "Ювентуса" Деян Кулушевски может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Николо Скира, борьбу за 21-летнего шведа ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что "Ювентус" готов продать футболиста за 35 миллионов евро.

Соглашение Кулушевски с клубом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 18 играх.

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