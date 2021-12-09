ПСЖ может зимой отправить Вейналдума в аренду
Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума
Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Sky Sports Кэв Солхекол, парижане готовы отпустить игрока в аренду.
Отмечается, что сам Вейналдум готов вернуться в Англию, где в его услугах заинтересован "Арсенал".
Напомним, что минувшим летом у Вейналдума истек контракт с "Ливерпулем" и он перебрался в ПСЖ в качестве свободного агента.
В текущем сезоне на счету голландца один гол и один ассист в 14 играх.
Читайте также: ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Зальцбург" и "Лилль" добыли путевки в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" обыграла киевское "Динамо" и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду не смог обыграть "Янг Бойз"
-
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы
-
"Барселона" теряет Альбу
-
ПСЖ может зимой отправить Вейналдума в аренду
-
Семак прокомментировал результат матча с "Челси"
-
"Уфа" повесила ценник на Агаларова
-
Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг
-
Рэмзи близок к возвращению в АПЛ
-
Йович изменил решение о своем будущем в "Реале"
-
Клопп остался недоволен качеством поля в матче с "Миланом"
-
"Ювентус" переиграл "Мальме" и вышел с первого места в группе ЛЧ
-
"Зенит" вырвал ничью в матче с "Челси"
-
Роналду пропустит матч с "Янг Бойзом"
-
В АПЛ ужесточатся правила пропуска болельщиков на стадионы
-
Четыре клуба АПЛ хотят подписать Фелиша
-
"Тоттенхэм" будет просить АПЛ о переносе матча с "Брайтоном" из-за вспышки коронавируса в команде
-
"Бавария" и "Ювентус" могут обменяться футболистами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13