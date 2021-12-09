ПСЖ может зимой отправить Вейналдума в аренду

Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума

Хавбек ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sports Кэв Солхекол, парижане готовы отпустить игрока в аренду.

Отмечается, что сам Вейналдум готов вернуться в Англию, где в его услугах заинтересован "Арсенал".

Напомним, что минувшим летом у Вейналдума истек контракт с "Ливерпулем" и он перебрался в ПСЖ в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету голландца один гол и один ассист в 14 играх.

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