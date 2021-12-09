Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры

Теги мехди бенатиабавария мюнхенювентус

Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьерыФото: инстаграм Бенатии

Экс-игрок сборной Марокко Мехди Бенатиа принял решение завершить карьеру.

34-летний футболист объявил об этом через свой инстаграм.

Бенатиа наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Ювентус", "Рому", "Марсель" и "Удинезе".

Также на счету Бенатии 66 игр в составе сборной Марокко. За свою карьеру он завоевал 9 трофеев.

Читайте также: Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая

"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов