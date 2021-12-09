Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры
Фото: инстаграм Бенатии
Экс-игрок сборной Марокко Мехди Бенатиа принял решение завершить карьеру.
34-летний футболист объявил об этом через свой инстаграм.
Бенатиа наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Ювентус", "Рому", "Марсель" и "Удинезе".
Также на счету Бенатии 66 игр в составе сборной Марокко. За свою карьеру он завоевал 9 трофеев.
Читайте также: Опубликована символическая сборная десятилетия в Африке по версии IFFHS. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Жорди Альба выбыл до конца года
-
Инсинье может перебраться в МЛС
-
Нагельсманн высказался о перспективах "Барселоны"
-
Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры
-
"Зенит" готовит предложение по нападающему сборной Уругвая
-
ЦСКА отреагировал на закрытие фанатской трибуны
-
Рюдигер может оказаться в "Реале"
-
В РФС объяснили удаление Соболева в матче с "Ахматом"
-
1
Ибрагимович не понимает, почему не выиграл "Золотой мяч"
-
Винисиус высказался о возможном "Золотом мяче"
-
Раньери высказался о важности вакцинации в футболе
-
"Манчестер Сити" может продлить контракт с Канселу
-
Бензема сыграет в мадридском дерби
-
Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции
-
Дни Деста в "Барселона" сочтены
-
Марсело может остаться в Европе после ухода из "Реала"
-
Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны"
-
Лангле прокомментировал свое поведение после поражения от "Баварии"
-
Тедеско прокомментировал свое назначение в "РБ Лейпциг"
-
1
Мюллер рассказал о проблеме "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20