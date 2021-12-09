Экс-игрок "Баварии" и "Ювентуса" объявил о завершении карьеры

Фото: инстаграм Бенатии

Экс-игрок сборной Марокко Мехди Бенатиа принял решение завершить карьеру.

34-летний футболист объявил об этом через свой инстаграм.

Бенатиа наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Ювентус", "Рому", "Марсель" и "Удинезе".

Также на счету Бенатии 66 игр в составе сборной Марокко. За свою карьеру он завоевал 9 трофеев.

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