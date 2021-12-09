Определился последний участник плей-офф Лиги Чемпионов

Теги аталантавильярреал

Определился последний участник плей-офф Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Вильярреала"

В перенесенном матче 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Вильярреал" удержал победу над "Аталантой".

Таким образом, испанский клуб финишировал в группе на втором месте и стал последним участником плей-офф турнира.

"Аталанта" Италия - "Вильярреал" Испания 2:3

Голы: Данджума, 3 - 0:1, Капу, 42 - 0:2, Данджума, 51 - 0:3, Малиновский, 71 - 1:3, Сапата, 80 - 2:3

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).    

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