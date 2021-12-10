Витория прокомментировал победу над "Легией"

Фото: твиттер "Спартака"

Наставник "Спартака" Руй Витория подвел итоги матча Лиги Европы против "Легии" (1:0).

"Это важная и тяжелая победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в защите. Мои футболисты проявили сплоченность. Во втором тайме нам чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно.

Мы приехали сюда не сводить счеты, а чтобы победить. И мы достигли этого. Это заслуженная победа, мы своим трудом добились первого места в группе", - приводит слова Витории Sport24.

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