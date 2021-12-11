"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"

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"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"Фото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Вулверхэмптоном".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 4 очка. Мерсисайдцы проведут свой матч позже.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Стерлинг (пен), 66 - 1:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Гюндоган (Фоден, 56), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 74), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер (Поденсе, 87), Моутинью, Рубен Невеш (Тринкау, 82), Хименес, Траоре (Хван Хи Чхан, 67).

Удаление: Хименес (45).

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