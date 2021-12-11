"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
В рамках 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Вулверхэмптоном".
"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Ливерпуль" на 4 очка. Мерсисайдцы проведут свой матч позже.
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Стерлинг (пен), 66 - 1:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Гюндоган (Фоден, 56), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 74), Стерлинг, Габриэл Жезус.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер (Поденсе, 87), Моутинью, Рубен Невеш (Тринкау, 82), Хименес, Траоре (Хван Хи Чхан, 67).
Удаление: Хименес (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18