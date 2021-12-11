"Реал" нашел замену Каземиро

Фото: инстаграм Ндиди

Хавбек "Лестера" Вилфред Ндиди попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям твиттера Naija, мадридский клуб видит в 24-летнем нигерийце замену для Каземиро.

Ндиди играет в "Лестере" с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне провел 17 игр и отметился одним голом.

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