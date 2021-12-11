На матче "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик
Фото: твиттер "Крыльев Советов"
Болельщик "Крыльев Советов" умер после субботней игры против "Рубина" (2:0).
По сведениям "Чемпионат", зритель почувствовал себя плохо за 10 минут до конца матча. До финального свистка и после окончания встречи на трибуне болельщику делали массаж сердца и ожидали реанимацию, однако спасти его не удалось.
Отмечается, что на стадионе дежурила машина реанимации, однако врачи самостоятельно пытались запустить сердце.
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