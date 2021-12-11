"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голами

Теги эспаньоллеванте

"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голамиФото: твиттер "Эспаньола"

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" в сверхрезультативном матче обыграл "Леванте".

Благодаря победе "Эспаньол" догнал по очкам "Барселону" и поднялся на восьмое место. При этом у "Барсы" есть две игры в запасе.

"Эспаньол" - "Леванте" 4:3

Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Морланес (Меламед, 62), Эррера (Баре, 80), Алеиш Видаль, де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62), Пуадо.

"Леванте": Карденас, Сон, Мустафи, Везу, Клерк, Кампанья (Мелеро, 74), Мальса (Коке, 84), Моралес (Кантеро, 70), Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Де Фрутос.

Удаление: Сон (78).

Читайте также: "Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"

"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов