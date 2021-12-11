"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голами

Фото: твиттер "Эспаньола"

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" в сверхрезультативном матче обыграл "Леванте".

Благодаря победе "Эспаньол" догнал по очкам "Барселону" и поднялся на восьмое место. При этом у "Барсы" есть две игры в запасе.

"Эспаньол" - "Леванте" 4:3

Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Морланес (Меламед, 62), Эррера (Баре, 80), Алеиш Видаль, де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62), Пуадо.

"Леванте": Карденас, Сон, Мустафи, Везу, Клерк, Кампанья (Мелеро, 74), Мальса (Коке, 84), Моралес (Кантеро, 70), Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Де Фрутос.

Удаление: Сон (78).

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