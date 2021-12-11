"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голами
Фото: твиттер "Эспаньола"
В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Эспаньол" в сверхрезультативном матче обыграл "Леванте".
Благодаря победе "Эспаньол" догнал по очкам "Барселону" и поднялся на восьмое место. При этом у "Барсы" есть две игры в запасе.
"Эспаньол" - "Леванте" 4:3
Голы: Дардер, 6 - 1:0, Де Фрутос, 11 - 1:1, Сон, 26 - 1:2, де Томас, 49 - 2:2, Моралес, 57 - 2:3, Пуадо, 60 - 3:3, Пуадо, 76 - 4:3
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Морланес (Меламед, 62), Эррера (Баре, 80), Алеиш Видаль, де Томас (Морон, 89), Эмбарба (Мелендо, 62), Пуадо.
"Леванте": Карденас, Сон, Мустафи, Везу, Клерк, Кампанья (Мелеро, 74), Мальса (Коке, 84), Моралес (Кантеро, 70), Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Де Фрутос.
Удаление: Сон (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14