Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом"
Фото: твиттер ЦСКА
В рамках 18-го тура РПЛ ЦСКА обыграл тульский "Арсенал".
Благодаря победе "армейцы" вышли на третье место. "Арсенал" остается 11-м.
ЦСКА - "Арсенал" Тула 2:0
Голы: Заболотный, 33 - 1:0, Заболотный (пен), 76 - 2:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Обляков, Ахметов (Щенников, 89), Зайнутдинов, Бохинен (Кучаев, 23), Мухин, Заболотный, Эджуке (Бистрович, 84).
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Радакович, Сокол, Степанов, Давиташвили (Бьорнстрем, 46), Э. Кангва, Чаушич, Костадинов, Гулиев (Луценко, 74), Марков.
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