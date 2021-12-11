Хави высказался о травмах нападающих

Фото инстаграм Люка Де Йонга

Наставник "Барселоны" Хави высказался о форварде Люке де Йонге.

Напомним, что де Йонг - единстенный здоровый нападающий в команде. Мемфис Депай, Мартин Брейтуэйт и Ансу Фати восстанавливаются после травм, а Серхио Агуэро не играет из-за проблем с сердцем.

"Люк - настоящий профессионал. Он хорошо работает на тренировках и может дать нашей игре определенные варианты. Необходимо адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. Люк - один из вариантов нашей атаки, и им нужно воспользоваться", - приводит слова Хави Diario Sport.

В этом сезоне де Йонг принял участие в 10 матчах и забил один гол.

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