Пиняев попал в топ-3 самых молодых авторов голов в РПЛ
Фото: сайт "Крыльев Советов"
Хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев забил гол в игре РПЛ против "Рубина" (2:0).
Таким образом, Пиняев забил дебютный гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 39 дней.
В списке самых молодых авторов голов в РПЛ Пиняев занял третью позицию. В свое время Жано Ананидзе забил в возрасте 17 лет и 8 дней, а Александру Салугину было 17 лет и 27 дней.
Читайте также: "Крылья Советов" добыли домашнюю победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
"Лион" согласовал контракт с Азмуном
-
Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола
-
"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско
-
Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом"
Лента новостей
-
"Алавес" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
"Лион" согласовал контракт с Азмуном
-
Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола
-
"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско
-
"Фиорентина" без Кокорина разгромила "Салернитану"
-
Пиняев попал в топ-3 самых молодых авторов голов в РПЛ
-
Хави высказался о травмах нападающих
-
Заболотный принес ЦСКА победу над "Арсеналом"
-
"Эспаньол" одолел "Леванте" в матче с 7 голами
-
На матче "Крылья Советов" - "Рубин" умер болельщик
-
"Реал" нашел замену Каземиро
-
"Манчестер Сити" минимально обыграл "Вулверхэмптон"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром игры с "Легией"
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Крыльев Советов"
-
Рамос пропустит четвёртую игру ПСЖ подряд
-
ЦСКА и "Арсенал" начали матч при 10-градусном морозе
-
Бензема готов к дерби с "Атлетико"
-
"Крылья Советов" добыли домашнюю победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ