Пиняев попал в топ-3 самых молодых авторов голов в РПЛ

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Пиняев попал в топ-3 самых молодых авторов голов в РПЛФото: сайт "Крыльев Советов"

Хавбек "Крыльев Советов" Сергей Пиняев забил гол в игре РПЛ против "Рубина" (2:0).

Таким образом, Пиняев забил дебютный гол в РПЛ в возрасте 17 лет и 39 дней.

В списке самых молодых авторов голов в РПЛ Пиняев занял третью позицию. В свое время Жано Ананидзе забил в возрасте 17 лет и 8 дней, а Александру Салугину было 17 лет и 27 дней.

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