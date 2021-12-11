Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола

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Это’О - новый президент Камерунской федерации футболаФото: твиттер Камерунской федерации футбола

Экс-игрок "Барселоны" и "Интера" Самуэль Это′О стал новым президентом Камерунской федерации футбола.

"Этот день я буду вспоминать с большой гордостью. Я глубоко благодарен за то, что меня избрали новым президентом Камерунской федерации футбола. Каждый голос отражает энергию и стремление нашей футбольной семьи вывести наш любимый вид спорта на уровень, который не видели раньше", - написал Это′О в твиттере.

Это′О - лучший бомбардир сборной Камеруна. На его счету 56 голов в 118 играх. Также он четыре раза становился лучшим футболистом года в Африке.

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