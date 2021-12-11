В академии "Барселоны" раскрылся сексуальный скандал
Фото: сайт "Барселоны"
СМИ узнали о сексуальном скандале, который произошел в академии "Барселоны".
Как сообщает ARA, экс-тренер и координатор молодежных команд академии "Барсы" Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над детьми.
Свидетелями ARA выступили 60 человек. Сообщается, что он мастурбировал с 13-летними подростками, доказывая им, что это "полезно для здоровья", смотрел с ними порнофильмы, играл в сексуальные игры с прикосновениями - с ощупыванием трусов, сжатием пениса.
Также он трогал за ягодицы девочек, которые обнаженные шли в душ. После тренировок он измерял девочкам пульс на груди. Все это происходило в душевых в школе "Барсы", в спортзале, дома и в летних лагерях.
Бенайжес работал в академии клуба с 1991 по 2012 год. В апреле 2021 года он снова вернулся по приглашению Жоана Лапорты, однако был уволен 2 декабря после начала расследования ARA.
Отмечается, что Бенайжес не отрицает того, в чем его обвиняют, так как не считает свои действия чем-то преступным.
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