В академии "Барселоны" раскрылся сексуальный скандал

Теги барселона

В академии "Барселоны" раскрылся сексуальный скандалФото: сайт "Барселоны"

СМИ узнали о сексуальном скандале, который произошел в академии "Барселоны".

Как сообщает ARA, экс-тренер и координатор молодежных команд академии "Барсы" Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над детьми.

Свидетелями ARA выступили 60 человек. Сообщается, что он мастурбировал с 13-летними подростками, доказывая им, что это "полезно для здоровья", смотрел с ними порнофильмы, играл в сексуальные игры с прикосновениями - с ощупыванием трусов, сжатием пениса.

Также он трогал за ягодицы девочек, которые обнаженные шли в душ. После тренировок он измерял девочкам пульс на груди. Все это происходило в душевых в школе "Барсы", в спортзале, дома и в летних лагерях.

Бенайжес работал в академии клуба с 1991 по 2012 год. В апреле 2021 года он снова вернулся по приглашению Жоана Лапорты, однако был уволен 2 декабря после начала расследования ARA.

Отмечается, что Бенайжес не отрицает того, в чем его обвиняют, так как не считает свои действия чем-то преступным.

Читайте также: Пять футболистов близки к уходу из "Барселоны" зимой. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией"

"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов