"Монпелье" разгромил "Брест" в Лиге 1
Фото: твиттер "Монпелье"
В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" крупно обыграл "Брест".
Благодаря победе "Монпелье" вышел на четвертое место. "Брест" идет 12-м.
"Брест" - "Монпелье" 0:4
Голы: Ваи, 45 - 0:1, Мавидиди, 47 - 0:2, Самбия, 60 - 0:3, Жермен, 85 - 0:4
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Брассье, Дюверн, Февр (Баджи, 85), Белькебла (Ласн, 78), Агуме (Маньетти, 61), Мунье (Саид, 77), Ле Дуарон (Кардона, 61), Онора.
"Монпелье": Омлин, Суке (Джоаккини, 77), Сако, Коцца (Тулер, 89), Ристич (Ойонго, 71), Саванье, Ферри (Делайе, 89), Самбия, Шотар, Мавидиди (Леруа, 89), Ваи (Жермен, 46).
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|Лион
|28
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|8
|Монпелье
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|40
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|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
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|Нант
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|37
|14
|Брест
|28
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|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
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