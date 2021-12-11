"Монпелье" разгромил "Брест" в Лиге 1

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"Монпелье" разгромил "Брест" в Лиге 1Фото: твиттер "Монпелье"

В рамках 18-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" крупно обыграл "Брест".

Благодаря победе "Монпелье" вышел на четвертое место. "Брест" идет 12-м.

"Брест" - "Монпелье" 0:4

Голы: Ваи, 45 - 0:1, Мавидиди, 47 - 0:2, Самбия, 60 - 0:3, Жермен, 85 - 0:4

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Брассье, Дюверн, Февр (Баджи, 85), Белькебла (Ласн, 78), Агуме (Маньетти, 61), Мунье (Саид, 77), Ле Дуарон (Кардона, 61), Онора.

"Монпелье": Омлин, Суке (Джоаккини, 77), Сако, Коцца (Тулер, 89), Ристич (Ойонго, 71), Саванье, Ферри (Делайе, 89), Самбия, Шотар, Мавидиди (Леруа, 89), Ваи (Жермен, 46).

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