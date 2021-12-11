"Валенсия" Черышева победила "Эльче" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Валенсии"
В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Эльче".
"Валенсия" сместила "Барселону" с 7-го места. Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 82-й минуте.
"Валенсия" - "Эльче" 2:1
Голы: Гедеш, 23 - 1:0, Бойе, 75 - 1:1, Пиччини, 86 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Диакаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20), Васс (Куандреди, 82), Солер, Гедеш (Маркос Андре, 82), Элдер Кошта (Черышев, 82), Макси Гомес, Дуро (Муса, 90).
"Эльче": Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Барраган (Хосан, 73), Фидель (Бенедетто, 61), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Моренте (Милья, 46), Лукас Перес, Бойе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14