"Валенсия" Черышева победила "Эльче" в матче Ла Лиги

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"Валенсия" Черышева победила "Эльче" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Валенсии"

В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги "Валенсия" одержала победу над "Эльче".

"Валенсия" сместила "Барселону" с 7-го места. Отметим, что россиянин Денис Черышев появился на поле на 82-й минуте.

"Валенсия" - "Эльче" 2:1

Голы: Гедеш, 23 - 1:0, Бойе, 75 - 1:1, Пиччини, 86 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Диакаби, Гильямон, Тони Лато (Пиччини, 20), Васс (Куандреди, 82), Солер, Гедеш (Маркос Андре, 82), Элдер Кошта (Черышев, 82), Макси Гомес, Дуро (Муса, 90).

"Эльче": Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Барраган (Хосан, 73), Фидель (Бенедетто, 61), Марконе (Гумбау, 61), Маскарель (Каррильо, 88), Моренте (Милья, 46), Лукас Перес, Бойе.  

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