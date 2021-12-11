"Вольфсбург" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги

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"Вольфсбург" проиграл "Штутгарту" в матче БундеслигиФото: твиттер "Штутгарта"

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" уступил "Штутгарту".

Благодаря победе "Штутгарт" поднялся на 15-е место, "Вольфсбург" остается 10-м.

"Вольфсбург" - "Штутгарт" 0:2

Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2

"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Баку, 67), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 51), Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 66), Вранкс (Гилавоги, 21), Вегорст, Вальдшмидт (Нмеча, 66), Нмеча.

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Массимо (Штенцель, 26), Каразор, Кулибали (Фюрлих, 80), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кемпф, 74), Мармуш (Мвумпа, 80).

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