"Вольфсбург" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Штутгарта"
В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги "Вольфсбург" уступил "Штутгарту".
Благодаря победе "Штутгарт" поднялся на 15-е место, "Вольфсбург" остается 10-м.
"Вольфсбург" - "Штутгарт" 0:2
Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2
"Вольфсбург": Кастельс, Мбабу (Баку, 67), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 51), Арнольд, Штеффен (Лукебакио, 66), Вранкс (Гилавоги, 21), Вегорст, Вальдшмидт (Нмеча, 66), Нмеча.
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос, Ито, Массимо (Штенцель, 26), Каразор, Кулибали (Фюрлих, 80), Эндо, Мангаля, Ферстер (Кемпф, 74), Мармуш (Мвумпа, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20