Куратор "Спартака" по подготовке молодых игроков покинул клуб

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Куратор "Спартака" по подготовке молодых игроков покинул клубФото: сайт "Спартака"

Заместитель генерального директора "Спартака" по подготовке молодежи Владимир Кузьмичев покинул клуб.

По сведениям "Чемпионат", Кузьмичев ушел по собственному желанию из-за разногласий во взглядах на работу.

"Владимир Кузьмичев попросил руководство клуба освободить его от должности заместителя гендиректора "Спартака" по системе подготовки молодых игроков. Просьба была удовлетворена.

"Спартак" благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

Кузьмичев занимал свой пост с сентября текущего года.

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