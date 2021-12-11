РПЛ опубликовала промо к игру "Динамо" - "Зенит"
РПЛ выпустила проморолик к центральной игре 18-го тура "Динамо" - "Зенит".
Матч, который не нуждается в дополнительном представлении— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 11, 2021
Центральная игра первой части чемпионата: #ДинамоЗенит ⚔️
Завтра в 14:00 МСК#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/0Qvh23g4wn
"Матч, который не нуждается в дополнительном представлении. Центральный матч первой части чемпионата", - подписано видео.
Поединок пройдет в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 (мск). "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на два очка.
В первом круге матч завершился победой "Зенита".
Читайте также: Карасев, вероятно, обслужит центральный матч 18-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
РПЛ опубликовала промо к игру "Динамо" - "Зенит"
-
Стало известно, сколько "Зенит" может заработать на продаже Азмуна в январе
-
Куратор "Спартака" по подготовке молодых игроков покинул клуб
-
"Рубин" близок к подписанию хавбека "Спартака"
-
"Вольфсбург" проиграл "Штутгарту" в матче Бундеслиги
-
"Валенсия" Черышева победила "Эльче" в матче Ла Лиги
-
Гол Роналду принес "Манчестер Юнайтед" победу над "Норвичем"
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Венецией"
-
Кокорин может сыграть в матче Кубка Италии
-
Стало известно, почему Обамеянга исключили из состава "Арсенала" на игру против "Саутгемптона"
-
"Монпелье" разгромил "Брест" в Лиге 1
-
"Ростов" разгромно проиграл "Уралу"
-
Президент "Ювентуса" обсудил с Вандой Нарой трансфер Икарди
-
1
В академии "Барселоны" раскрылся сексуальный скандал
-
"Алавес" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Челси" добыл волевую победу над "Лидсом", "Арсенал" разгромил "Саутгемптон"
-
"Ливерпуль" переиграл "Астон Виллу" Джеррарда
-
"Лион" согласовал контракт с Азмуном
-
Это’О - новый президент Камерунской федерации футбола
-
"Бавария" добыла победу над "Майнцем", "Боруссия" Дортмунд потеряла очки в матче с "Бохумом", "РБ Лейпциг" одержал победу в дебютном матче Тедеско