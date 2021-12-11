РПЛ опубликовала промо к игру "Динамо" - "Зенит"

РПЛ выпустила проморолик к центральной игре 18-го тура "Динамо" - "Зенит".

Матч, который не нуждается в дополнительном представлении



Центральная игра первой части чемпионата: #ДинамоЗенит ⚔️



Завтра в 14:00 МСК#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/0Qvh23g4wn — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 11, 2021

"Матч, который не нуждается в дополнительном представлении. Центральный матч первой части чемпионата", - подписано видео.

Поединок пройдет в воскресенье, 12 декабря, в 14:00 (мск). "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Динамо" на два очка.

В первом круге матч завершился победой "Зенита".

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