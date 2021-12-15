Смородская отреагировала на уход Витории из "Спартака"

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об уходе Руя Витории из "Спартака".

"Спартак" сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль. За все время в команде я не увидела у него каких-то положительных качеств. Руй - обычный тренеришка. Посмотрим, что получится у Ваноли", - приводит слова Смородской "Спорт-Экспресс".

После 18 туров "Спартак" идет в РПЛ на девятом месте и отстает от лидирующего "Зенита" на 15 очков. В Лиге Европы "красно-белые" вышли в 1/8 финала.

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