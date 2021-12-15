Журналист Скира рассказал, когда Каттани из ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"

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Журналист Скира рассказал, когда Каттани из ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"

Скаут ПСЖ Лука Каттани станет новым спортивным директором "Спартака".

Как сообщает журналист НИколо Скира, официальное назначение состоится в пятницу, 17 декабря. Он заменит Дмитрия Попова, который покинул клуб минувшим летом.

Напомним, что в ближайшее время "Спартак" возглавит Паоло Ваноли, а его ассистентом станет Марко Донадель.

После 18 туров "Спартак" занимает в РПЛ 9-е место.

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