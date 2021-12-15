"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость Кабрала
Фото: инстаграм Кабрала
"Зенит" работает над трансфером форварда "Базеля" Артура Кабрала.
Как сообщает Goal.com, швейцарский клуб оценил своего игрока в 15 миллионов евро. Однако "Зенит" готов предложить 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.
Агент футболиста напрямую общается с руководством "Зенита". Переговоры ведутся еще с лета.
Отмечается, что на Кабрала также претендуют "Барселона", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". И только "Ньюкасл" готов полностью удовлетворить запросы "Базеля".
В текущем сезоне на счету Кабрала 27 голов и 5 ассистов в 29 играх.
Читайте также: Источник: Азмун отказался продлевать контракт с "Зенитом". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сборные Италии и Аргентины проведут матч в следующем году
-
"Айнтрахт" в результативном матче обыграл гладбахскую "Боруссию"
-
"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость Кабрала
-
Журналист Скира рассказал, когда Каттани из ПСЖ станет спортивным директором "Спартака"
-
Агуэро опубликовал прощальное письмо
-
Обамеянг может уйти в "Барселону"
-
"Локомотив" близок к подписанию защитника "Урала"
-
"Бавария" определилась с заменой для Левандовски и Комана
-
Цорн прокомментировал будущее Анджорина в "Локомотиве"
-
Дибала рассказал, что он попросил бы у Санта Клауса
-
Смородская отреагировала на уход Витории из "Спартака"
-
"Ньюкасл" может подписать Алли
-
"Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром
-
Лука Тони высказался о проблемах "Ювентуса"
-
"Ювентус" хочет избавиться от Рэмзи
-
ПСЖ хочет перехватить Рюдигера
-
В "Динамо" прокомментировали продление контракта с Сандро Шварцем
-
Источник: Андре Онана перейдет в "Интер"
-
ФИФА может ввести новые правила для футбольных агентов
-
"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC