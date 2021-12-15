"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость Кабрала

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"Базель" назвал "Зениту" трансферную стоимость КабралаФото: инстаграм Кабрала

"Зенит" работает над трансфером форварда "Базеля" Артура Кабрала.

Как сообщает Goal.com, швейцарский клуб оценил своего игрока в 15 миллионов евро. Однако "Зенит" готов предложить 11 миллионов евро плюс 3 миллиона в виде бонусов.

Агент футболиста напрямую общается с руководством "Зенита". Переговоры ведутся еще с лета.

Отмечается, что на Кабрала также претендуют "Барселона", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". И только "Ньюкасл" готов полностью удовлетворить запросы "Базеля".

В текущем сезоне на счету Кабрала 27 голов и 5 ассистов в 29 играх.

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