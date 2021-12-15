"Ювентус" предложил Артура трем клубам

Фото: инстаграм Артура

Хавбек "Ювентуса" Артур покинет клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Николо Скира, туринский клуб собирается отправить 25-летнего бразильца в аренду в другой клуб. Услуги футболиста были предложены "Арсеналу", "Роме" и "Севилье".

Отмечается, что главным препятствием для ухода игрока является его зарплата, которая составляет 6 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

В текущем сезоне Серии А Артур принял участие всего в четырех играх.

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