"Зенит" и "Интернасьонал" не могут согласовать стоимость Юри Алберто

Фото: инстаграм Алберто

"Зенит" не может договориться с "Интернасьоналом" по трансферу форварда Юри Алберто.

Как сообщает Goal.com, "Зенит" уведомил бразильский клуб, что готов предложить за 20-летнего игрока около 15 миллионов евро. Однако "Интернасьонал" требует около 25 миллионов. Переговоры находятся на грани срыва.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в "Зенит".

В минувшем чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром "Интернасьонала", забив 12 голов в 31 игре.

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