"Реал" выйдет из борьбы за Холанда, если подпишет Мбаппе

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

"Реал" следит за ситуацией с нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом.

По сведениям Marca, "сливочные" хотели бы подписать норвежца, однако они понимают, что не смогут перебить предложения "Манчестер Сити" и ПСЖ. Поэтому "Реал" не собирается участвовать в аукционе за футболиста.

Отмечается, что главной целью "Реала" остается нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Если мадридскому клубу удастся заполучить француза, то он выйдет из борьбы за Холанда.

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