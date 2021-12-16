"Ювентус" принял решение по будущему Мораты
"Ювентус" не собирается выкупать форварда Альваро Морату, который был арендован у "Атлетико".
По сведениям Mundo Deportivo, туринский клуб имеет право выкупа футболиста за 35 миллионов евро, однако не планирует активировать эту опцию.
Отмечается, что "Ювентус" занимается поиском нового нападающего. В шорт-лист клуба входят Эдинсон Кавани, Антони Мартиаль (оба - "МЮ") и Мауро Икарди (ПСЖ).
В этом сезоне Мората провел 21 игру, забил 6 голов и отдал один ассист.
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|Рома
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17