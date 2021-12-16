"Ювентус" принял решение по будущему Мораты

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"Ювентус" принял решение по будущему Мораты Фото инстаграм Альваро Мораты

"Ювентус" не собирается выкупать форварда Альваро Морату, который был арендован у "Атлетико".

По сведениям Mundo Deportivo, туринский клуб имеет право выкупа футболиста за 35 миллионов евро, однако не планирует активировать эту опцию.

Отмечается, что "Ювентус" занимается поиском нового нападающего. В шорт-лист клуба входят Эдинсон Кавани, Антони Мартиаль (оба - "МЮ") и Мауро Икарди (ПСЖ).

В этом сезоне Мората провел 21 игру, забил 6 голов и отдал один ассист.

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