"Барселона" может бесплатно подписать хавбека "Ювентуса"

Фото инстаграм Федерико Бернардески

Хавбек "Ювентуса" Федерико Бернардески может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" хотят подписать игрока летом 2022 года в качестве свободного агента.

Спортивный директор "Барсы" Матеу Алемани уже контактировал с агентом футболиста Федерико Пасторелло.

В этом сезоне на счету Бернардески 4 голевые передачи в 17 играх.

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