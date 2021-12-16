Смородская отреагировала на результат жеребьевки Лиги Наций

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала результат жеребьевки Лиги Наций.

Напомним, что Россия сыграет в одной группе с Албанией, Исландией и Израилем.

"Нам очень повезло с такой жеребьевкой. С этими командами можно играть в свой футбол. В любом случае Лига Наций - далеко не легкая прогулка под луной. Тем не менее, нам с жеребьевкой повезло. Сборная России обязана занимать первое место в такой группе. Я очень надеюсь на это", - заявила Смородская.

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