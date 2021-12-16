Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирус

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Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирусФото: твиттер "Ливерпуля"

Сразу три футболиста не помогут "Ливерпулю" в игре против "Ньюкасла".

Как сообщает сайт "Ливерпуля", защитник Вирджил ван Дейк, а также полузащитники Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус.

Отмечается, что эти игроки находятся на карантине. Больше случаев заражения в клубе нет.

Матч против "Ньюкасла" начнется в 23:00 (мск).

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