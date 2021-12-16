Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирус
Фото: твиттер "Ливерпуля"
Сразу три футболиста не помогут "Ливерпулю" в игре против "Ньюкасла".
Как сообщает сайт "Ливерпуля", защитник Вирджил ван Дейк, а также полузащитники Фабиньо и Кертис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус.
Отмечается, что эти игроки находятся на карантине. Больше случаев заражения в клубе нет.
Матч против "Ньюкасла" начнется в 23:00 (мск).
Читайте также: Матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ перенесен из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ювентус" подпишет нападающего зимой и летом
-
Аршавин высказался об уходе Витории из "Спартака"
-
Луческу подтвердил переход защитник сборной Украины в "Эвертон"
-
1
Манолас перешел из "Наполи" в "Олимпиакос"
-
"Зенит" готов увеличить предложение по Юри Алберто
-
Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций
-
Три футболиста "Ливерпуля" пропустят матч с "Ньюкаслом" из-за сомнительных тестов на коронавирус
-
Тебас не верит, что "Барселона" сможет подписать Холанда
-
Смородская отреагировала на результат жеребьевки Лиги Наций
-
"Барселона" может бесплатно подписать хавбека "Ювентуса"
-
Результаты жеребьевки Лиги Наций-2022/23
-
Сборная России узнала соперников по Лиге Наций
-
Клубы АПЛ предлагают приостановить чемпионат
-
Рок-музыкант Троицкий считает, что Виторию уволили по политическим соображениям
-
"Ювентус" принял решение по будущему Мораты
-
"Челси" может подписать защитника в январе
-
"Барселона" близка к подписанию Феррана Торреса
-
"Бавария" не сможет рассчитывать на шесть основных игроков в последнем матче в году
-
Манолас вернется в Грецию
-
Агент Ваноли: "Паоло - тренер "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18