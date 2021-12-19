Тухель раскритиковал АПЛ за отказ перенести матч с "Вулверхэмптоном"

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Тухель раскритиковал АПЛ за отказ перенести матч с "Вулверхэмптоном" Фото: инстаграм "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель остался недоволен тем, что АПЛ отказалась перенести игру 18-го тура против "Вулверхэмптона".

"Да, мы просили перенести игру. Думали, что у нас есть веские аргументы, касающиеся безопасности и здоровья игроков. Мы обратились с просьбой о переносе, однако она была отклонена. Это тяжело. Мы беспокоимся о здоровье футболистов. В итоге мы должны выпускать на поле футболистов с травмами, мы рискуем.

Я обеспокоен, ведь в команде четыре положительных теста на коронавирус. Как это может прекратиться, если мы вместе находимся в автобусе, на матчах вместе, везде вместе. Нужно притвориться, что ничего не происходит? Мы разочарованы и рассержены", - цитирует Тухеля BBC.

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