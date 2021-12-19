Президент "Баварии" рассказал, почему клуб не будет покупать Холанда

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундэрлинг холандроберт левандовски

Президент "Баварии" рассказал, почему клуб не будет покупать Холанда Фото твиттер Эрлинга Холанда

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил, что клуб не планирует трансфер нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Бавария" не подпишет Холанда. Потому что у нас лучший форвард в мире - Роберт Левандовски. Я убежден, что Левандовски все еще может выступать на том же уровне в течение многих лет.

Я был бы счастлив, если бы он завершил свою карьеру здесь", - приводит слова Хайнера Bayern & Germany.

В этом сезоне Левандовски провел 25 игр, забил 30 голов и отдал три ассиста. На счету Холанда 19 голов и 4 ассиста в 16 матчах.

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