39-летний Молина стал рекордсменом Ла Лиги

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Форвард "Гранады" Хорхе Молина оформил хет-трик в игре против "Мальорки" (4:1).

Как сообщает MisterChip, Молина стал самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги, сделав это в возрасте 39 лет и 241 день.

Ранее рекорд принадлежал Хоакину Санчесу, который забил три гола в игре "Бетиса" против "Атлетико" в 2019 году в 38 лет и 140 дней.

Всего в этом сезоне Молина забил 8 голов и отдал один ассист в 17 матчах.

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