В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти
Фото: твиттер загребского "Динамо"
Нападающий загребского "Динамо" Бруно Петкович был удален после забитого пенальти в игре с "Истрой" (2:0).
Пенальти был назначен на последней минуте второго тайма. Петкович медленно замахнулся ногой и несильно ударил по мячу, отправив его в свободный угол ворот.
Strangest sending off ever?!— Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021
Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! pic.twitter.com/laVIbgmU24
Арбитр сразу же показал игроку желтую карточку, которая стала для него второй в матче.
По правилам, если бьющий пенальти игрок совершает обманные движения для выполнения удара после завершения разбега, арбитр должен вынести предупреждение. При этом обманные движения во время разбега разрешены.
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