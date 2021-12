В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти

Фото: твиттер загребского "Динамо"

Нападающий загребского "Динамо" Бруно Петкович был удален после забитого пенальти в игре с "Истрой" (2:0).

Пенальти был назначен на последней минуте второго тайма. Петкович медленно замахнулся ногой и несильно ударил по мячу, отправив его в свободный угол ворот.

Strangest sending off ever?!



Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! pic.twitter.com/laVIbgmU24