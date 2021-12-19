Буффон может оказаться в "Спартаке"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон может перебраться в "Спартак".
По сведениям Serie B News, в приглашении 43-летнего вратаря заинтересован новый наставник московской команды Паоло Ваноли. Отметим, что Ваноли и Буффон знакомы по совместным выступлениям за "Парму".
Сам Буффон недоволен результатами "Пармы" в текущем сезоне и готов сменить клуб. "Парма" идет в Серии В на 13-й позиции.
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