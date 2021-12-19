"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги

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"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги

Представляем результаты матчей 17-го тура немецкой Бундеслиги.

"Бавария" одержала очередную победу и оторвалась от преследователей на 9 очков. В то время как дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте".

"Бавария" - "Вольфсбург" - 4:0
Голы: Мюллер, 7 - 1:0, Упамекано, 57 - 2:0, Сане, 59 - 3:0, Левандовски, 87 - 4:0.

"Фрайбург" - "Байер" 2:1
Голы: Грифо (пен), 33 - 1:0, Арангис, 45 - 1:1, Шаде, 84 - 2:1

"Герта" – "Боруссия" Д - 3:2
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Бельфодиль, 51 - 1:1, Рихтер, 57 - 2:1, Рихтер, 69 - 3:1, Тиггес, 83 - 3:2

"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 0:2
Голы: 0:1 – 57 Зерра, 0:2 – 75 Окугава.

"Айнтрахт" – "Майнц" - 1:0
Гол: 1:0 – 34 Линдстрем.

"Хоффенхайм" – "Боруссия" М - 1:1
Голы: 0:1 – 35 Эмболо, 1:1 – 90 Акпогума.

"Гройтер Фюрт" – "Аугсбург" - 0:0

"Бохум" – "Унион" - 0:1
Гол: 0:1 – 16 Крузе.

"Кельн" - "Штутгарт" 1:0
Гол: Модест, 88 - 1:0

Турнирное положение: "Бавария" (43), "Боруссия" Д (34), "Фрайбург" (29), "Байер" (28), "Хоффенхайм" (28), "Айнтрахт" (27), "Унион Берлин" (27), "Кельн" (25), "Майнц" (24), "РБ Лейпциг" (22), "Герта" (21), "Бохум" (20), "Вольфсбург" (20), "Боруссия" М (19), "Аугсбург" (18), "Штутгарт" (17), "Арминия" (16), "Гройтер Фюрт" (5).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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