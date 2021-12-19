"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
Представляем результаты матчей 17-го тура немецкой Бундеслиги.
"Бавария" одержала очередную победу и оторвалась от преследователей на 9 очков. В то время как дортмундская "Боруссия" проиграла "Герте".
"Бавария" - "Вольфсбург" - 4:0
Голы: Мюллер, 7 - 1:0, Упамекано, 57 - 2:0, Сане, 59 - 3:0, Левандовски, 87 - 4:0.
"Фрайбург" - "Байер" 2:1
Голы: Грифо (пен), 33 - 1:0, Арангис, 45 - 1:1, Шаде, 84 - 2:1
"Герта" – "Боруссия" Д - 3:2
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Бельфодиль, 51 - 1:1, Рихтер, 57 - 2:1, Рихтер, 69 - 3:1, Тиггес, 83 - 3:2
"РБ Лейпциг" – "Арминия" - 0:2
Голы: 0:1 – 57 Зерра, 0:2 – 75 Окугава.
"Айнтрахт" – "Майнц" - 1:0
Гол: 1:0 – 34 Линдстрем.
"Хоффенхайм" – "Боруссия" М - 1:1
Голы: 0:1 – 35 Эмболо, 1:1 – 90 Акпогума.
"Гройтер Фюрт" – "Аугсбург" - 0:0
"Бохум" – "Унион" - 0:1
Гол: 0:1 – 16 Крузе.
"Кельн" - "Штутгарт" 1:0
Гол: Модест, 88 - 1:0
Турнирное положение: "Бавария" (43), "Боруссия" Д (34), "Фрайбург" (29), "Байер" (28), "Хоффенхайм" (28), "Айнтрахт" (27), "Унион Берлин" (27), "Кельн" (25), "Майнц" (24), "РБ Лейпциг" (22), "Герта" (21), "Бохум" (20), "Вольфсбург" (20), "Боруссия" М (19), "Аугсбург" (18), "Штутгарт" (17), "Арминия" (16), "Гройтер Фюрт" (5).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20