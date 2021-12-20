Главные новости дня: 19 декабря

Фото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 декабря.

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл".

"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном".

"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом".

"Наполи" удержал победу над "Миланом".

Павел Мамаев продолжит карьеру в "Химках".

"Зенит" предложит Ярославу Ракицкому новый контракт.

Душан Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А.

Луис Суарес выдал худшую серию в карьере в Испании.

Джанлуиджи Буффон может оказаться в "Спартаке".

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