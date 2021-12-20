Главные новости дня: 19 декабря
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 декабря.
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ.
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл".
"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном".
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом".
"Наполи" удержал победу над "Миланом".
Павел Мамаев продолжит карьеру в "Химках".
"Зенит" предложит Ярославу Ракицкому новый контракт.
Душан Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А.
Луис Суарес выдал худшую серию в карьере в Испании.
Джанлуиджи Буффон может оказаться в "Спартаке".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
-
1
"Наполи" удержал победу над "Миланом"
-
1
"Челси" хочет подписать защитника "Милана"
-
2
Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
-
"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу
-
Кейн прервал двухмесячную безголевую серию
-
Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ
-
"Хетафе" вырвал победу над "Осасуной"
-
"Торино" переиграл "Верону", "Сампдория" и "Эмполи" сыграли вничью в своих матчах
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
"Аталанта" назвала "Дженоа" стоимость Миранчука
-
"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Буффон может оказаться в "Спартаке"
-
В "Рубине" отреагировали на слухи о возможном приглашении Черчесова
-
Мамаев продолжит карьеру в "Химках"
-
В Хорватии футболиста удалили за исполненный пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18