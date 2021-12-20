Главные новости дня: 19 декабря

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Главные новости дня: 19 декабряФото: твиттер "Манчестер Сити"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 декабря.

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не выявили победителя в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл".

"Челси" потерял очки в матче с "Вулверхэмптоном".

"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом".

"Наполи" удержал победу над "Миланом".

Павел Мамаев продолжит карьеру в "Химках".

"Зенит" предложит Ярославу Ракицкому новый контракт.

Душан Влахович повторил рекорд Роналду в Серии А.

Луис Суарес выдал худшую серию в карьере в Испании.

Джанлуиджи Буффон может оказаться в "Спартаке".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"

"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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