Кунде был удален в матче с "Барселоной" за бросок мяча в лицо соперника

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Кунде был удален в матче с "Барселоной" за бросок мяча в лицо соперникаФото: инстаграм Кунде

Защитник "Севильи" Жюль Кунде получил красную карточку в игре против "Барселоны" (1:1).

Француз оставил свою команду в меньшинстве на 64-й минуте после эпизода с Жорди Альбой.

Кунде собирался бросить аут, однако Альба преградил ему путь. За это Кунде бросил мяч в лицо соперника.

Главный арбитр Карлос дель Серро Гранде показал прямую красную карточку.

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