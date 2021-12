Кунде был удален в матче с "Барселоной" за бросок мяча в лицо соперника

Фото: инстаграм Кунде

Защитник "Севильи" Жюль Кунде получил красную карточку в игре против "Барселоны" (1:1).

Француз оставил свою команду в меньшинстве на 64-й минуте после эпизода с Жорди Альбой.

Кунде собирался бросить аут, однако Альба преградил ему путь. За это Кунде бросил мяч в лицо соперника.

Jules Kounde gets a straight red for throwing the ball at Jordi Alba's face pic.twitter.com/SjLC6yTdHv