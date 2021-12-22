"Салернитана" близка к исключению из Серии А

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"Салернитана" близка к исключению из Серии А

"Салернитану" в ближайшее время могут исключить из Серии А.

Как сообщает Italian Football TV, клуб до сих пор не решил проблему с владельцем. Напомним, что клубом владеет траст, принадлежащий президенту "Лацио" Клаудио Лотито. Согласно правилам Серии А, два клуба не могут принадлежать одному человеку.

"Если "Салернитана" не найдет покупателя до 1 января, она покинет Серию А", - заявил глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

После 18 туров "Салернитана" занимает в чемпионате последнее место.

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