В "Арсенале" рассказали, сколько "Спартак" заплатил за Хлусевича
Фото: сайт "Спартака"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскрыл подробности трансфера хавбека Даниила Хлусевича в "Спартак".
Напомним, что Хлусевич станет игроком "Спартака" 1 января 2022 года.
"Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский "Арсенал" получил 3 миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет", - приводит слова Аджоева ТАСС.
В этом сезоне Хлусевич провел 18 игр, забил пять голов и отдал два ассиста.
Читайте также: "Спартак" объявил о переходе форварда сборной Ямайки. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Аналитик "Локомотива" Шарп присоединится к Рангнику в "Манчестер Юнайтед"
-
Шевченко прокомментировал ничью с "Аталантой"
-
Дзюба готов вернуться в сборную России
-
Лопетеги прокомментировал ничью с "Барселоной"
-
Черышев сравнил Карпина и Черчесова
-
"Химки" отреагировали на слухи о возможной аренде Хендрикса у "Спартака"
-
Сане третий раз кряду стал футболистом месяца в "Баварии"
-
"Рома" рассматривает четырех игроков на усиление правого фланга обороны
-
"Спартак" отрицает возможную продажу стадиона академии
-
Левандовски сравнил Месси и Роналду
-
"Реал" нацелился на защитника "Ливерпуля"
-
Хави: "Мы потеряли два очка"
-
В "Арсенале" рассказали, сколько "Спартак" заплатил за Хлусевича
-
"Салернитана" близка к исключению из Серии А
-
Кунде был удален в матче с "Барселоной" за бросок мяча в лицо соперника
-
"Милан" и "Интер" одобрили проект нового стадиона
-
"Реал" имеет колоссальное преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" в Ла Лиге
-
Главные новости дня: 21 декабря
-
"Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды
-
1
"Барселона" отобрала очки у "Севильи" в матче Ла Лиги