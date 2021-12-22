В "Арсенале" рассказали, сколько "Спартак" заплатил за Хлусевича

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В "Арсенале" рассказали, сколько "Спартак" заплатил за ХлусевичаФото: сайт "Спартака"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскрыл подробности трансфера хавбека Даниила Хлусевича в "Спартак".

Напомним, что Хлусевич станет игроком "Спартака" 1 января 2022 года.

"Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский "Арсенал" получил 3 миллиона евро. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет", - приводит слова Аджоева ТАСС.

В этом сезоне Хлусевич провел 18 игр, забил пять голов и отдал два ассиста.

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